Illusion d'optique: vos jambes vont se dérober devant ces selfies

Il y a ceux qui saisissent instantanément, et ceux qui louchent pour tenter de comprendre ce qu'il se passe, bon sang de bonsoir. Le selfie de cette internaute est de ces illusions d'optique qui vous retournent le cerveau, et font se dérober vos jambes.

C'est justement de jambes dont il est question ici. Publiées sur Twitter ce samedi 24 février, les deux photos de cette jeune femme ont déjà recueilli plus de 45.000 interactions et l'effet produit par la bande de son jogging n'y est pas pour rien. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la couleur de cette bande se confond parfaitement avec le sol, créant un effet d'optique déroutant.

Comme l'ont fait remarquer de nombreux internautes, tout dans ces photos laisse croire que la jeune femme a deux très fines jambes.

stop i thought you were that fucking skinny, i thought the white stripe was the gap between ur legs i got so scared pic.twitter.com/YKAgOzXYmX — 𝗹𝗮𝘂𝗿𝗲𝗲𝗻 (@nialloutsold) 24 février 2018

for a second i thought the tan stripe on your joggers was the gap between your thighs and i ALMOST LOST IT — aria (@IaviedeIuxe) 24 février 2018

i thought this was those skinny edits — 💋 (@ficklehoney) 24 février 2018