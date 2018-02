Vous êtes pressés de connaître la suite de «Fugueuse»? Lisez ceci…

Vous êtes rongés par l'impatience? Vous ne pensez pas pouvoir passer à travers la prochaine semaine sans connaître la suite de Fugueuse?

ATTENTION SPOILERS

Dans le huitième épisode, diffusé lundi à TVA, après un bref et incertain début de prise de conscience, Fanny (Ludivine Reding) a flanché sous les moqueries de ses camarades de classe, et est retournée se «réfugier» dans les griffes de son beau Damien (Jean-François Ruel). Et ce, malgré les tromperies de ce dernier et ses actes violents, malgré les avertissements nourris de ses parents (Claude Legault et Lynda Johnson), de son amie Jessica (Camille Felton) et de son frère, Mathias (David Poirier). Pour combien de temps sera-t-elle ainsi captive des mauvaises intentions de son rappeur sans scrupules?

Si vous êtes rongés par la fébrilité et devez à tout prix connaître la réponse rapidement, deux options s'offrent à vous : prendre votre mal en patience....Ou alors vous jeter illico (!) sur Club illico, où, dès 22h ce soir, lundi le 26 février, la série Fugueuse en entier sera déposée pour visionnement en rafale.

Vous avez bien lu : en entier. Avec – oui! - les 10 épisodes complets de la formidable fiction de l'auteure Michelle Allen et du réalisateur Éric Tessier, qui alimente toutes les discussions depuis le 8 janvier dernier.

Incluant – oui! - les deux derniers épisodes, qui mèneront à la conclusion de la première saison de Fugueuse. La maison de production Encore Télévision a proposé un scénario en vue d'une éventuelle suite à TVA, mais rien n'a encore été officialisé.

En contrepartie, si vous êtes capable de contrôler vos palpitations cardiaques jusqu'à lundi prochain, puis le suivant, sachez que les deux derniers épisodes de Fugueuse seront diffusés normalement, sans changement, sans modification d'horaire, bref, traditionnellement, à TVA, les 5 et 12 mars, à 21h. Tel que prévu à l'origine.

Prenez gare aux réseaux sociaux, toutefois, car les plus pressés d'entre nous auront peut-être éventés quelques secrets après avoir dévoré les troublantes deux dernières heures de cette haletante Fugueuse...

Si vous n'êtes pas déjà abonnés à Club illico, on peut toujours adhérer au service au coût de 9,99$ par mois, et ainsi avoir accès à tout le catalogue de la plateforme de vidéo sur demande.

La troisième saison de Blue Moon s'y trouve, tout comme les excellentes séries jeunesse L'Académie et La dérape, le thriller Victor Lessard, la série documentaire Pablo Escobar raconté par son fils, et plusieurs autres productions québécoises et américaines, ainsi que des films et des émissions pour enfants. Plus d'informations est disponible ici.

Selon Numeris, une moyenne de 1 556 100 téléspectateurs a plongé chaque semaine dans l'univers de Fugueuse cet hiver, un chiffre qui augmentera sans doute d'ici la mi-mars, compte tenu de l'engouement incessant généré par la série.

«En diffusant la série Fugueuse, TVA souhaitait faire œuvre utile et sensibiliser les téléspectateurs à cette triste réalité des jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle. En plus de briser des idées préconçues, Fugueuse est devenue un outil précieux pour susciter la discussion dans les familles. Nous sommes fiers d'avoir atteint notre but», a déclaré Suzane Landry, directrice principale, chaines et programmation de Groupe TVA, lundi.

À voir également :