Vous travaillez fort, mais avez la fâcheuse habitude de tout remettre au lendemain? Vous seriez preneur pour un manuel d'instructions révélant les meilleures façons de maximiser votre temps de travail? Voici huit conseils qui vous aideront à remplacer procrastination par concentration.

L'importance d'un bon plan de travail

Rien ne motive plus que la rédaction d'une liste (quotidienne, hebdomadaire, mensuel, etc.) de tâches à accomplir pour vous motiver à vous mettre au boulot. Noir sur blanc, les tâches à accomplir deviennent ainsi plus concrètes et s'organisent plus aisément dans votre tête. D'ailleurs, la prochaine fois que vous aurez envie de remettre un dossier à plus tard, dressez la liste des avantages et des inconvénients de cette décision. Cela vous permettra d'en peser le pour et le contre, à court et à long terme.

Soyez réaliste

Nul ne peut changer ses habitudes de vie du jour au lendemain. Il faut du temps et des efforts constants. La meilleure façon d'y parvenir? En vous fixant des objectifs simples et réalistes. Car mieux vaut vivre plusieurs petites victoires qu'un changement trop drastique menant à un rythme de travail (ou de vie) que vous ne saurez tenir.

Fixez-vous des limites

Prendre ses messages et s'accorder la permission de flâner sur les réseaux sociaux à des moments précis de la journée, bloquer une heure quotidiennement pour travailler sur un projet qui vous tient à cœur : ces stratégies vous inciteront à vous fixer des limites qui sauront jouer en la faveur de votre productivité.

Jouez-vous des tours

Débrancher l'ordinateur, se déconnecter des réseaux sociaux, tournez-vous vers votre imprimante Brother pour mettre sur papier une liste plus courte de tâches à accomplir de façon à y parvenir avant la fin de la journée, surestimer le temps que cela vous prendra à réaliser une tâche en particulier : jouez-vous ce genre de tours pour demeurer productif.

Récompensez-vous

Vous avez effectué toutes vos tâches de la journée sans en remettre une seule à plus tard? Donnez-vous une petite tape dans le dos en vous accordant une petite récompense. Cinéma, resto, sortie entre amis... l'important, c'est de vous faire plaisir. Il est important de souligner vos bons coups, votre détermination et la distance qui vous sépare de plus en plus de cette procrastination qui menait votre vie.

Comptez sur le soutien de vos proches

Il n'y a rien comme le soutien des gens qu'on aime. Parlez de vos défis avec vos amis, demandez-leur de vous aider à rester motivé, de vous rappeler de ne pas lâcher. Ce genre d'influence et de renforcement positif seront pour vous des atouts précieux.

Mettez-vous au travail

La meilleure façon de vous motiver est de vous mettre au travail. Installez-vous confortablement, mettez de l'ordre dans vos effectifs, créez une ambiance propice au travail et commencez par des tâches simples. Vous fixer une limite de temps pour régler chaque dossier peut également devenir une source de motivation supplémentaire.

Concentrez-vous sur une seule et unique tâche

Évitez de chercher à tout faire en même temps, oubliez le «multitâche» et concentrez-vous sur un seul dossier à la fois afin de maximiser votre concentration.

