Carambolage monstre en Colombie-Britannique

Au moins 165 personnes ont eu besoin d'aide dans la foulée d'un carambolage monstrueux qui s'est produit dimanche soir sur l'autoroute Coquihalla dans le secteur de Hope, à environ 150 kilomètres à l'est de Vancouver, dans le sud de la Colombie-Britannique.

Vingt-neuf victimes ont été hospitalisées, dont certaines qui se trouvent dans un état critique.

L'incident s'est produit vers 20 h, heure locale.

Une porte-parole de l'agence provinciale des services de santé, Amy Robertson, a dit que deux autocars, deux camions de transport et deux voitures sont entrés en collision au pied d'une colline tout juste au nord de Hope.

Un passager à bord d'un des autocars a expliqué sur Twitter qu'il a glissé et embouti un des camions, et que les autres véhicules ont été incapables d'éviter l'accident.

The scene of a major crash involving a passenger tour bus, two semis and two passenger vehicles. Happened on the Coquihalla past Hope @CTVVancouver pic.twitter.com/xxmQntib9x — Michele Brunoro (@ctv_michele) 26 février 2018

Un autre passager a dit avoir vu le deuxième autocar renversé dans un fossé et avoir patienté pendant plusieurs heures avant d'être finalement évacué vers une école de Hope.

Des secouristes et des pompiers provenant de plusieurs juridictions ont convergé vers le site de l'accident.

Des photos mises en ligne montrent les deux camions coincés un dans l'autre; l'un d'entre eux a partiellement quitté l'autoroute et ses roues arrière reposent sur un véhicule lourdement endommagé.

L'autoroute Coquihalla a été fermée dans les deux directions pendant sept heures, entre les villes de Hope et de Merritt.

La circulation vers le nord a repris lundi matin et on attend des informations concernant la circulation en direction sud.