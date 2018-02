Jessie et PH d'«Occupation Double Bali» nous parlent de pansexualité en Jamaïque

En plus de nous faire rêver au soleil, au son des vagues et au sable chaud avec leurs magnifiques photos de voyage sur Instagram, Jessie et PH profitent de leur escapade pour nous éduquer sur la pansexualité.

C'est sur leur chaîne YouTube lancée le mois dernier que le couple a décidé de répondre à la question «comment c'est que c'est que de sortir avec une pansexuelle?», puisque Jessie s'identifie en tant que telle.

«Pan est un préfixe qui signifie la totalité, l'inclusion... faque dans le fond, je peux tomber en amour, je peux être attirée par quelqu'un, peu importe son sexe, son genre», explique Jessie, ajoutant qu'il y a un «spectre de genre, pas seulement homme-femme».

Et qu'est-ce que ça a changé pour PH? «Quand j'ai appris ça à Occupation Double, ça n'a fait aucune différence. Comme Jessie est attirée par une personne et moi une femme, ben je suis une personne et Jessie une femme, donc il n'y avait aucun blocage qui allait se faire là», raconte-t-il.

Jessie indique également que la pansexualité n'est pas réellement liée à la polygamie. «Moi, j'attends encore mon trip à trois», blague PH.

Pour voir la capsule complète, c'est ici: