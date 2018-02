Mort d'Emma Chambers, actrice notamment vue dans «Notting Hill»

C'est un visage qui vous aura forcément marqué si vous avez déjà vu "Notting Hill". Dans la célèbre comédie britannique, aux côtés des superstars Hugh Grant et Julia Roberts, une actrice britannique beaucoup moins connue a réussi à se faire une place de choix dans le cœur des fans du film: Emma Chambers.

Elle y incarne la sœur gaffeuse et (souvent trop) naturelle du personnage de Hugh Grant, multipliant les répliques hilarantes, les jurons impromptus et autres maladresses comiques. Emma Chambers est décédée à l'âge de 53 ans mercredi 21 février, comme l'ont annoncé ses représentants trois jours plus tard. La native de Doncaster, au nord de l'Angleterre, est décédée de causes naturelles, a ajouté son agent.

Au Royaume-Uni, Emma Chambers était également connue, outre son fameux rôle dans "Notting Hill", pour sa participation à la série de la BBC "The Vicar of Dibley". Elle y incarnait une jeune femme crédule, qui apparaissait à chaque fin d'épisode et faisait rire le téléspectateur en ne comprenant absolument pas une blague ou en l'interprétant au premier degré.

Au cours de sa carrière, Emma Chambers a côtoyé de nombreux acteurs majeurs du cinéma britannique. Mariée avec le comédien Ian Dunn, elle a également un temps vécu avec Ian McKellen, qu'elle considérait comme une figure paternelle importante dans sa vie et son évolution professionnelle.

