Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang se sont terminés dimanche après plus de deux semaines de compétition.

La cérémonie de fermeture, présentée dans le stade olympique de Pyeongchang, a donné cours à des performances artistiques, des feux d'artifice, des numéros de K-pop et à des discours de dignitaires.

Le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, a notamment encensé les athlètes de la Corée du Nord et de la Corée du Sud qui se sont réunies pour former l'équipe féminine de hockey sur glace coréenne.

