Les Athlètes olympiques de la Russie gagnent l'or au hockey masculin

Kirill Kaprizov a marqué le but en or en prolongation et les Athlètes olympiques de la Russie ont défait l'Allemagne 4-3 pour remporter le tournoi olympique de hockey masculin, dimanche, aux Jeux de Pyeongchang.

Lors d'un avantage numérique, à mi-chemin en prolongation, Kaprizov a accepté une belle remise de Nikita Gusev pour décocher un tir sur réception précis qui a trompé la vigilance du gardien allemand Danny Aus Den Birken.

Gusev a récolté deux buts et deux mentions d'assistance alors que Vyacheslav Voinov a amassé un but et une aide. Kaprizov, qui n'a que 20 ans, s'est pour sa part fait complice de trois filets des Athlètes olympiques de la Russie.

Felix Schutz, Dominik Kahun et Jonas Muller, qui croyait bien avoir marqué le but victorieux dans les dernières minutes du troisième engagement, ont répliqué pour l'Allemagne.

L'imposant gardien russe Vasili Koshechkin a stoppé 22 des 25 tirs dirigés vers lui. Aus Den Birken a cédé quatre fois sur 30 lancers du côté allemand.

Même s'ils ne défileront pas derrière le drapeau de leur pays lors de la cérémonie de clôture, les joueurs russes célébreront la première médaille d'or olympique de leur nation en hockey masculin depuis les Jeux d'Albertville, en 1992. À l'époque, une équipe unifiée réunissant des athlètes de six des quinze anciennes Républiques socialistes soviétiques avait eu le meilleur sur le Canada.

Après avoir battu tour à tour la Suède et le Canada, l'Allemagne a vu son conte de fées prendre fin sur une note négative alors qu'elle n'était qu'à 56 secondes de décrocher la première médaille d'or de son histoire en hockey masculin. Sa médaille d'argent représentera malgré tout son meilleur résultat aux Jeux d'hiver dans cette discipline.

Le Canada a quant à lui gagné la médaille de bronze grâce à une victoire de 6-4 aux dépens de la République tchèque, samedi.