L'émission Les Simpson avait prédit deux évènements des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang.

Premièrement, les États-Unis ont remporté la médaille d'or contre la Suède lors de l'épreuve de curling masculin.

Un des épisodes de l'émission avait déjà imaginé ce résultat historique entre les deux équipes en 2010, selon plusieurs utilisateurs de Twitter.

No one could have predicted that the US would win curling gold, right? Actually, the Simpsons did in a February 14, 2010 episode. They beat Sweden, who the US happened to beat to win gold today (H/T @dansnierson) pic.twitter.com/0gkhycQ3xF