Eugenie Bouchard gagne en cour... et fait un drôle de commentaire sur Twitter

Eugenie Bouchard a finalement gagné son combat contre l'Association de tennis des États-Unis (USTA). L'athlète en est venue à une entente avec l'organisation qu'elle poursuivait depuis deux ans.

En 2015, la carrière de Genie sur les courts montait en flèche, alors qu'elle grimpait rapidement les échelons. Puis, sa saison a été stoppée court après qu'elle eut glissé dans les vestiaires, subissant alors une commotion cérébrale, au US Open. Elle a été forcée d'abandonner le tournoi.

Deux ans et demi plus tard, la poursuite de Bouchard se conclut en sa faveur et a fait une déclaration sur Instagram.

💗 A post shared by Genie Bouchard (@geniebouchard) on Feb 24, 2018 at 12:36pm PST

«Après 2 ans et demi, ma poursuite contre la USTA est finalement terminée. Le jury a trouvé la USTA négligente et responsable de l'accident. Après le verdict, la USTA et moi sommes arrivés à une entente. Ça a été un très long processus. Je me sens heureuse, soulagée et confirmée. J'aimerais remercier la cour et les jurés pour leur service. J'aimerais remercier mon équipe fabuleuse chez Morelli Law: Ben, Perry, David et Adam. Ils ont travaillé incroyablement fort et ils m'ont si bien appuyée à travers toutes les étapes de l'épreuve. Et finalement, j'aimerais remercier ma famille, mes amis et mes fans pour leur amour et leur appui durant ce processus», a-t-elle écrit, samedi soir.

C'est quelques heures plus tard que l'athlète a publié un complément de remerciement un peu bizarre sur Twitter.

Also to juror #5 who wished me Happy Birthday while leaving the jury box, I ❤️ you — Genie Bouchard (@geniebouchard) 24 février 2018

«Aussi au juré #5 qui m'a souhaité un joyeux anniversaire en quittant le banc des jurés, je t' ❤️». Le gazouillis a été effacé dimanche matin.

Ce gazouillis de Bouchard a semé la controverse chez certains ses abonnés qui se questionnaient sur l'impartialité du juré.

I don't think your lawyer would advise you to make a tweet like this. It also undermines the legitimacy of your victory so it's really not in your interest either. — Matty G (@rainking101) 25 février 2018

«Je ne pense pas que ton avocat te conseillerait de faire un tweet comme ça. Ça mine la légitimité de ta victoire alors ce n'est pas dans ton intérêt non plus.»

And an appeal coming in 3,2,1... — B (@Matti686) 25 février 2018

«Et un appel s'en vient dans 3, 2, 1...»

I mean.... who on Earth would tweet this right after a verdict? 😂 — 9-7 in the 5th (@NachoVR1) 25 février 2018

«Je veux dire... qui sur Terre gazouillerait juste après un verdict? 😂»

Un autre utilisateur a minimisé l'impact du gazouillis sur le jugement.

Yes I'm an attorney I'm sure the jury selection process tried to weed out anyone who could have been influenced by her celebrity. If the juror knew it was her birthday would suggest they read media about her or the trial while it was ongoing. No appeal of settlement though. — Matty G (@rainking101) 25 février 2018

«Oui je suis avocat. Je suis certain que le processus de la sélection du jury a essayé d'éliminer tous ceux qui auraient pu être influencés par sa célébrité. Si le juré savait que c'était sa fête, cela pourrait signifier qu'il a lu des nouvelles sur elle ou sur le procès quand il était en cours. Il ne peut y avoir d'appel sur une entente par contre.»

Pour clarifier tout ça, Genie a conclu avec un dernier gazouillis:

The lawyers talked about my bday... lol — Genie Bouchard (@geniebouchard) 25 février 2018

«Les avocats ont parlé de mon anniversaire... lol».