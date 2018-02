Angleterre: explosion à Leicester, un «incident majeur» selon la police

La police britannique a fait état d'un "incident majeur" à Leicester, dans le centre de l'Angleterre, après des informations faisant état d'une explosion et d'un incendie.

"Il y a eu un incident majeur", a écrit la police locale sur Twitter. "Tous les services des urgences interviennent", a ajouté la même source qui a demandé à la population d'"éviter de se rendre dans ce secteur" où les routes ont été fermées.

Footage shows the aftermath of an apparent explosion in Leicester, England. https://t.co/GfHtctuCZl pic.twitter.com/rYwDHzRQN8