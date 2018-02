Tomas Plekanec n'affrontera pas le Lightning samedi soir

Le vétéran joueur de centre Tomas Plekanec ne sera pas en uniforme alors que le Canadien de Montréal croisera le fer avec le Lightning de Tampa Bay samedi soir.

La direction de l'équipe a confirmé la nouvelle en début d'après-midi par l'entremise de son compte Twitter.

Tomas Plekanec et Logan Shaw seront remplacés dans la formation ce soir par Jacob de la Rose et Daniel Carr.



LIRE -> https://t.co/kjCUswIV3A #GoHabsGo — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) February 24, 2018

Les joueurs du Canadien ne se sont pas entraînés samedi matin et personne n'a rencontré les médias. Claude Julien doit le faire à 16 h 45 au Centre Bell.

Puisque Plekanec n'est pas blessé, cette décision vient donner plus de poids encore aux rumeurs voulant que le centre de 35 ans soit échangé d'ici 15 h lundi, date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey.

Jeudi soir, lors de leur escale à Montréal, les Rangers de New York avaient laissé de côté les attaquants Rick Nash et Michael Grabner. Quelques heures après le match, Grabner était échangé aux Devils du New Jersey.

Choix de 3e ronde, 71e au total, en 2001, Plekanec complète sa 14e saison dans la LNH, toutes au sein de l'organisation du Canadien, et il se classe avantageusement dans plusieurs catégories dans l'histoire de l'équipe.

Il occupe notamment le septième rang chez le Canadien avec 981 matchs en carrière, neuf derrière Andrei Markov. En évitant les absences et les blessures, il aurait été en mesure de franchir le prestigieux plateau de 1000 rencontres cette saison.

Plekanec se classe 17e avec 232 buts et 13e avec 373 mentions d'aide. Ses 605 points en carrière le laissent aussi en 13e place dans l'histoire du Canadien, sept derrière le Suédois Mats Naslund.

Entre 2006 et 2011, il a livré cinq saisons consécutives d'au moins 20 buts, dont 29 en 2007-2008, un sommet personnel en carrière. Il a amassé 70 points en 2009-2010, une autre marque personnelle.

En 2014-2015, Plekanec a connu une campagne de 26 buts et 60 points en 82 parties. Le 16 octobre 2015, le directeur général Marc Bergevin lui octroyait une prolongation de contrat de deux saisons, d'une valeur moyenne annuelle de 6 millions $. Ce pacte est entré en vigueur au début de la saison 2016-2017.

Cependant, la production offensive du patineur de Kladno n'a jamais cessé de diminuer depuis.

En 2015-2016, il a inscrit 14 buts et 40 mentions d'aide en 82 matchs, et la saison dernière, il s'est contenté d'une récolte de dix buts et 18 mentions d'aide en 78 parties.

Cette saison, il a participé aux 60 matchs du Tricolore et récolté six buts et 18 mentions d'aide avec un ratio défensif de plus-3, l'un des meilleurs chez le Tricolore.

En 87 rencontres des séries éliminatoires, Plekanec a obtenu 16 buts et 33 mentions d'aide.

Plekanec est susceptible de devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet.