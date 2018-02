Pourquoi Emma Gonzalez, la nouvelle figure de la lutte anti-armes aux États-Unis, se rase le crâne

Son visage est sur tous les écrans de télévision depuis qu'elle a survécu à la fusillade de Parkland en Floride mercredi 14 février. Avec ses camarades Cameron Kasky, Delaney Tarr et David Hogg, la jeune Emma Gonzalez a pris les rênes d'un mouvement déterminé à enfin faire bouger les États-Unis sur le sujet des armes à feu.

Cette Américaine de 18 ans, née dans une famille d'origine cubaine, a notamment brillé lors d'un discours prononcé dans les jours suivants. Scandant "Honte à vous" à l'attention de Donald Trump et tous les élus qui n'agissent pas pour mieux mieux contrôler les armes, elle a touché de nombreux citoyens.

Une personnalité qui a d'autant plus marqué grâce aux cheveux rasés d'Emma Gonzalez. "On me demande: 'c'est une prise de position féministe?'", s'amuse l'intéressée dans une interview avec le Sun Sentinel, car il n'en est rien. Celle qui a fièrement publié une vidéo en train de se couper les cheveux ce mercredi 21 février a tout d'abord été motivée pour des raisons pratiques.

When you got work to do but your hair's gettin too long #StonemanStrong#BaldiesGetTheJobDone#MarchForOurLivespic.twitter.com/fGJqHnstbI — Emma González (@Emma4Change) 21 février 2018

"J'ai décidé de me couper les cheveux parce que c'était trop pénible. Ça me tenait chaud tout le temps, c'était gênant et vraiment lourd. Ça m'en donnait des maux de tête. Et c'était cher à entretenir donc j'ai décidé de ne plus avoir à m'en soucier. Plus mes parents ont refusé, plus j'ai voulu sauter le pas", expliquait-elle fin janvier sur le compte Instagram de son école secondaire. "En fait, je leur ai même fait une présentation PowerPoint pour les convaincre que c'était une bonne idée".

"En Floride, les cheveux c'est comme un pull qu'on est obligé de porter", avait simplement expliqué l'étudiante qui vit dans une région chaude et humide du pays. Un choix qui lui plaît en plus du point de vue esthétique, "donc tout le monde est gagnant".

Avec leur notoriété grandissante, les rescapés de la fusillade ont déjà reçu au moins 2 millions de dollars de dons - venant notamment de stars comme George Clooney, Oprah Winfrey et Steven Spielberg ou encore la marque Gucci - pour la "Marche pour nos vies" qu'ils organiseront à Washington le 24 mars.

