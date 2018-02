Les athlètes olympiques canadiens s'époumonent sur une chanson de Céline Dion

Si vous pensiez que Scott Moir encourageant l'équipe canadienne de hockey féminin une bière à la main était le moment le plus cocasse des Jeux olympiques, alors préparez-vous à cela.

Les athlètes du Canada ont chanté avec beaucoup d'émotions « My Heart Will Go On » de Céline Dion dans un autobus.

Mikael Kingsbury, skieur acrobatique et médaillé d'or, a mis en ligne la vidéo de la chorale improvisée sur Twitter vendredi et s'est assuré d'identifier la chanteuse.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.