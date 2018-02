Le théâtre Espace Go a fait peau neuve

Le théâtre Espace Go a rouvert ses portes après une importante remise à neuf de ses installations.

La ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly était présente à la soirée de réouverture, qui a eu lieu ce jeudi 22 février. Espace Go a bénéficié d'une aide financière de près de trois millions de dollars consentie par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels.

«Le gouvernement du Canada est fier d'avoir soutenu le projet visant à assurer la pérennité de ce centre de création et à améliorer les conditions de travail des artistes qui le fréquentent», a déclaré Mélanie Joly.

De son côté, la directrice générale et artisitque d'Espace Go, Ginette Noiseux, s'est réjouie de la réouverture du théâtre. «La vision d'Espace Go se doit d'être ambitieuse. Elle doit demeurer axée sur l'excellence artistique, sur le soutien des démarches en quête de sens et de densité, et sur sa mission distincte, fondée sur la valorisation de la contribution des femmes artistes à l'évolution de la pratique théâtrale», a-t-elle déclaré.