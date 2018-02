L'opération du nombril est la chirurgie esthétique qui monte

L'ombilicoplastie est la nouvelle chirurgie esthétique qui semble faire de plus en plus d'adeptes ces derniers temps.

Selon la British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS), l'abdominoplastie, la chirurgie du ventre est la quatrième chirurgie plastique la plus pratiquée au Royaume-Uni en 2017. Ce qui comprend celle du nombril. Comme le mentionne le site Glamour, Kim Kardashian et sa soeur Khloé y seraient déjà passées. Les opérations les plus prisées demeurant la réduction mammaire et l'opération des paupières.

En quoi consiste l'ombilicoplastie?

Le chrirugien esthétique Dr Esho explique au site The Independent qu'il s'agit de remodeler en jouant avec la peau qui entoure le nombril. Il est possible d'en changer la taille tout comme la forme - et bien sûr éviter qu'il ne sorte et soit donc trop voyant.

Il est rare en effet d'avoir un nombril parfait et cette partie de notre anatomie que nous dévoilons en bikini sur la plage ou en de multiples autres circonstances a vite faire de nous coller des complexes.

À n'en pas douter les multiples clichés d'influenceuses dévoilant leurs nombrils à coup de crop tops participent à cette tendance montante.

Toujours selon le Dr Esho, cette opération ne doit être pratiquée qu'en cas de réels besoins et bien entendu comme toute intervention, elle n'est pas anodine.