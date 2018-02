Le chocolatier Lindt assigne à son tour le studio Weinstein en justice

Le chocolatier suisse Lindt & Sprüngli vient de s'ajouter son nom à la longue liste d'assignations en justice contre le studio Weinstein, accusé de ne pas avoir honoré les termes d'un contrat de commandite lié aux Golden Globes.

Dans une plainte déposée mercredi devant la Cour suprême de l'Etat de New York, le chocolatier explique avoir signé fin 2015 un contrat de commandite avec The Weinstein Company, le studio fondé par le producteur déchu et son frère Robert.

Ce contrat prévoyait que Lindt commanditerait , pour un montant total de 400 000 dollars et trois années consécutives, les soirées organisées par The Weinstein Company dans le cadre des cérémonies de remise des Golden Globes.

Ces soirées de parrainage se sont déroulées normalement en 2016 et 2017. Mais pour les Golden Globes de janvier 2018, "la soirée n'a pas eu lieu", souligne Lindt dans sa plainte.

Et pour cause: The Weinstein Company (TWC) n'avait plus rien à célébrer, étant au bord de la faillite après que l'ancien magnat d'Hollywood eut été accusé par plus d'une centaine de femmes d'abus sexuels allant du harcèlement au viol.

La société Lindt, qui réclame des dommages d'un montant non précisé, explique avoir demandé dès décembre le remboursement des 133 333 dollars correspondant selon elle à cette partie du contrat. En vain, dit-elle, alors même que TWC a "admis le non-respect du contrat et promis le paiement".

Depuis que le scandale Weinstein a éclaté début octobre, des dizaines de plaintes au civil, y compris deux au moins en nom collectif, ont été déposées contre Harvey Weinstein et la Weinstein Company. Surtout par des femmes qui affirment avoir été abusées par le producteur, et qui réclament parfois des millions de dommages et intérêts.

Le 11 février, l'Etat de New York a assigné en justice le studio, pour ne pas avoir protégé ses employés face au harcèlement sexuel.

Cette plainte a bloqué de fait la vente du studio à un consortium emmené par une ex-responsable de l'administration Obama, vue comme l'une des rares possibilités pour le studio d'éviter la faillite.

VOIR AUSSI: