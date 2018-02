Le budget de Morneau ouvrira la voie à l'équité salariale au fédéral

Le prochain budget du gouvernement Trudeau rendra compte des coûts liés aux efforts pour atteindre l'égalité des genres tant au sein de la fonction publique fédérale que dans les milieux de travail réglementés par Ottawa, a appris La Presse canadienne.

Un haut dirigeant du gouvernement a révélé sous le couvert de l'anonymat que le budget du ministre des Finances Bill Morneau établirait les bases nécessaires à la réalisation d'objectifs de longue date en matière d'équité salariale au pays.

Même si le montant de la facture demeure inconnu, il risque d'être élevé puisque le nombre de travailleuses et travailleurs concernés avoisine le 1,2 million, soit plus de six pour cent de l'ensemble de la main-d'oeuvre au Canada.

Le haut dirigeant a refusé de préciser combien d'argent le budget consacrerait à cette initiative, mais a affirmé qu'il offrirait suffisamment de marge de manoeuvre à Ottawa pour négocier l'égalité salariale dans le cadre du renouvellement de différentes conventions collectives.

Selon cette source, les détails relativement à l'équité salariale seront fournis plus tard dans le cadre d'un projet de loi et non pas dans le budget.

Lors du Forum économique mondial à Davos le mois dernier, le premier ministre Justin Trudeau avait annoncé que son gouvernement présenterait cette année une nouvelle législation afin de s'assurer que le principe du «salaire égal pour un travail égal» soit respecté dans l'ensemble de la fonction publique fédérale.

Le Canada peine depuis longtemps à remédier à l'écart salarial lié au genre, les plus récents chiffres à ce sujet indiquant que les femmes gagnent en moyenne 87 cents pour chaque dollar touché par les hommes.

Le gouvernement Trudeau a signalé que le budget de mardi prochain comprendrait des initiatives pour promouvoir l'égalité des genres, améliorer la réussite économique des femmes, assurer une plus grande égalité au sein des conseils d'administration et faciliter l'accès au capital pour les entrepreneures.

Le budget de M. Morneau sera aussi le premier à examiner ses engagements en tenant compte de l'égalité des genres.