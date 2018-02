La danse de Justin Trudeau devant des dignitaires en Inde passera à l'histoire

Justin Trudeau est présentement en mission en Inde avec sa femme et ses trois enfants, une visite qui fait jaser pour toutes sortes de raison.

Son arrivée lors d'une représentation diplomatique n'est pas passée inaperçue jeudi soir. Vêtu d'habits traditionnels, le premier ministre canadien s'est dandiné au son de la musique indienne.

La vidéo a été publiée sur Twitter par Rohit Gandhi.

Canadian PM @JustinTrudeau makes an entrance at the Canada house in New Delhi. Truly in the spirit of India. @DemocracyNewsL pic.twitter.com/ph19O7ysB4 — Rohit Gandhi (@rohitgandhi_) February 22, 2018

Ce moment inopiné a rapidement déclenché une salve de commentaires sur les réseaux sociaux.

Please Please Please India keep him — jacquie (@jacquie_1959) February 22, 2018

«S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, gardez le en Inde.»

India expects to see tangible action on the list of names handed to him by @capt_amarinder ..if for @JustinTrudeau its business as usual..afraid India will scale dwn all interactions with Canada..diplomatic..economic..defense..all — Piali GUPTA (@PialiGupta) February 23, 2018

«L'Inde s'attend à voir des actions tangibles sur la liste des noms remise par @capt_amarinder .. si @JustinTrudeau fait comme d'habitude..J'ai peur que l'Inde diminue toutes interactions avec le Canada..diplomatique .. économique..défense..tout»

🤦‍♂️ This isn't multiculturalism. It's a desire to be popular like a rockstar. It's the equivalent of Modi breakdancing on his trip to Canada. Trust me, not everybody loves this guy. — Ashish Anand (@ashishanand) February 22, 2018

«Ce n'est pas du multiculturalisme. C'est un désir d'être une vedette rock. C'est l'équivalent du breakdance de Modi lors de son voyage au Canada. Croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui aime ce type.»

Can someone tell him Indians don't live like they are in a Bollywood set 24x7 @vidurkhanna — Atirav Kapur (@atirav) February 22, 2018

«Est-ce que quelqu'un peut lui dire que les Indiens ne vivent pas dans un film de Bollywood 24h sur 24.»

People voted for this guy? It's unreal. — Rachel 🐶💙🇺🇸 (@ShilohsBoutique) February 23, 2018

«Des gens ont voté pour cet homme? C'est irréaliste.»