Jennifer Lawrence s'habille comme elle veut, que ça vous plaise ou non!

En plein mouvement "Time's up" contre le sexisme dans le monde du cinéma, la tenue portée par Jennifer Lawrence mardi 20 janvier, lors de la présentation londonienne de son dernier film "Red Sparrow", a fait réagir de nombreuses personnes. En cause? Son décolleté et sa légèreté compte tenu de la température extérieure, proche de zéro. Jennifer Lawrence veut que ses fans comprennent qu’elle ne porte que ce qu'elle veut porter!