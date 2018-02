Vite fait bien fait. Dans une relation depuis quelques semaines avec l'acteur et producteur Sebastian Bear-McClard, Emily Ratajkowski n'a pas voulu faire traîner les choses, bien au contraire. Comme le rapportent de nombreux médias, dont la référence américaine en matière de people TMZ, la star des réseaux sociaux et son compagnon se sont effectivement dit "oui" dans un tribunal de New York, ce vendredi 23 février.

Sur Instagram, le réseau social dont elle est l'une des utilisatrices les plus en vue, la jeune femme de 26 ans a ainsi publié une photo du couple avec comme simple légende, deux emoji d'alliances et la mention "NY" pour New York.

💍ny💍 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 23, 2018 at 1:32pm PST

Longtemps engagée dans une relation avec le musicien et producteur de musique Jeff Magid, Emily Ratajkowksi s'est offert une cérémonie en tout petit comité pour ce mariage, puisqu'elle était simplement accompagnée de quelques amis, dont l'humoriste star des réseaux sociaux "The Fat Jewish".

