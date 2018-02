Coup de coeur pour la nouvelle tête d'Olivia Palermo

Dans nos esprits, Olivia Palermo c'est une longue chevelure blonde. Et bien cette époque est révolue pour la star, comédienne, mannequin et influenceuse mode parmi les plus connues au monde.

Voici la nouvelle Olivia Palermo, cheveux raccourcis au carré (toujours plus court) et coloration chatain aux nuances chocolat - une couleur très riche et plus naturelle. Elle opère un retour vers sa nuance d'origine.

Les cheveux attachés et la raie au milieu, c'est à la fois plus sérieux et très glamour, plus mode aussi.

Qu'en dites-vous?