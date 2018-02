Avec ces nouveaux sports olympiques, le Canada devrait bien gagner plus de médailles!De façon générale, le Canada a bien profité des épreuves olympiques récemment ajoutées aux Jeux d'hiver. Que ce soit à Pyeongchang ou dans les dernières années.

N'empêche, l'Allemagne et la Norvège sont difficiles à battre!

Alors pourquoi ne pas chercher à profiter davantage de nos forces et de nos traditions? On s'est penché sur la question et on a trouvé plusieurs solutions pour ramener davantage d'athlètes médaillés lors des prochains Jeux d'hiver.

Après le curling mixte, le ski cross et les épreuves de planches à neige, voici nos suggestions!

Bobsleigh à six

Un truc de base: si on gagne des médailles dans une épreuve, ne reste plus qu'à la décliner en différentes versions. On pourra aussi proposer le bobsleigh mixte ou même le bobsleigh à huit.

Et puisque le bobsleigh à quatre n'existe pas chez les femmes, mettons fin à cette discrimination!

(On garde dans notre manche la luge à 4 et la luge mixte.)



Sauts de barils en patins

C'était populaire à une certaine époque. S'il y a du saut en longueur et du triple saut aux Jeux olympiques d'été, on ne voit pas pourquoi la toujours élégante épreuve du saut de barils ne ferait pas son entrée en hiver. Non?



Patinage de vitesse mixte (relais)

Kim Boutin et Samuel Girard

À Pyeongchang, il y a eu des hauts et des bas pour le Canada en patinage de vitesse. Une chose est certaine, la compétition est vraiment relevée depuis les dernières années. Pour se donner une chance, on attend maintenant la création du patinage de vitesse mixte. Allez Kim et Samuel!!!



Biathlon d'antan: raquettes et tir à l'arc

C'est bien beau le ski et la carabine, mais revenons aux sources!



Ski de fond cross

Snowboard cross, ski cross, ski de fond cross. Ça paraît logique.



Course de canots sur glace

Ce qui est pratique avec cette épreuve, c'est que le Carnaval de Québec pourra servir pour les qualifications olympiques.

Raquettes (sur différentes distances)

Il y a des courses en patins, en skis, en planches à neige. Mais pas en raquettes. Quelle aberration!



La crosse

Le hockey sans les joueurs de la LNH, ce n'est pas pareil. On en a eu la preuve avec cette défaite contre l'Allemagne. Sans oublier que la crosse, c'est aussi notre sport national! (D'accord, c'est notre sport national d'été, mais on ne va pas s'obstiner pour des détails...)

La crosse a été présentée officiellement deux fois aux Olympiques, en 1904 et 1908. Résultat? Deux médailles d'or pour le Canada.



Ballon-balai

Et tant qu'à ajouter des sports d'équipe, profitons de notre expertise dans le noble sport du ballon-balai. Vous avez déjà joué à l'école primaire? Ou peut-être même dans une ligue? Le Canada a besoin de vous!



La ringuette

Le hockey est bien présent aux JO d'hiver, mais pas la ringuette. Une autre fois, on crie à la discrimination!



Saut en planche à neige (tremplin de 90 m)

Imaginez le gars ci-dessus. Mais en planche à neige. Avouez que vous voulez voir ça!



Sciage de bûches

On pouvait déjà voir des compétitions du genre à RDS, alors ça ne devrait pas être un problème pour faire accepter cette épreuve au Comité international olympique. Deux options: sciage à la main, ou à la scie à chaîne.



Marche rapide sur glace

On soupçonne que les Montréalais seraient une force mondiale dans cette discipline... Une variante extrême: la marche rapide sur glace en côte.



Vélo de montagne en fat bike (dans de la poudreuse)

Ça manque de cyclisme, pendant les Jeux d'hiver, vous ne trouvez pas?

Conclusion: avec tout ça, le CIO devrait avoir l'embarras du choix. On vous épargne les autres disciplines où les Québécois seraient définitivement champions, comme le slalom entre nids-de-poule et le pelletage intensif individuel ou par équipe!