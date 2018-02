Une joueuse canadienne de hockey critiquée pour avoir refusé de porter sa médaille d'argent

Pour Jocelyne Larocque, la seule chose qui scintille est la médaille d'or olympique.

Toute autre chose - surtout une médaille d'argent après une défaite dévastatrice causées par les ennemies du Canada - ne suffirait pas.

C'était le sentiment partagé par l'équipe canadienne de hockey féminin jeudi après avoir perdu la finale des Jeux olympiques d'hiver contre les États-Unis. La défaite, une série de tirs au but qui s'est terminée 3-2, a empêché le Canada de décrocher une quatrième médaille d'or consécutive. Les Américaines ont accédé à la première place du podium pour la première fois depuis 1998.

Après le match, les athlètes du Canada ont reçu leur médaille d'argent. Jocelyne Larocque a presque immédiatement enlevé la sienne et l'a gardé dans ses mains.

Le geste a attiré l'attention d'un amateur américain, qui a crié à la joueuse de hockey: « Mettez votre médaille! », selon le Globe and Mail. Finalement, un officiel de la Fédération internationale de hockey sur glace est intervenu.

Il a dit à Larocque qu'il y avait des raisons «légales» qui l'empêchaient de refuser de porter sa médaille.

«Nous voulions l'or», a déclaré Larocque au journal, ajoutant que la médaille d'argent sera une consolation lorsque la poussière sera retombée.

Ses coéquipières ont peut-être conservé la médaille autour de leur cou, mais dire que le résultat à créé de l'exaltation au sein de l'équipe serait exagéré. Beaucoup de joueuses canadiennes étaient en larmes.

Twitter a rapidement condamné le geste de la jeune femme, arguant que c'était une démonstration d'un mauvais esprit d'équipe de la part de Larocque.

@HC_Women very disappointed in Jocelyne Larocque's display of incredibly un-Canadian sportsmanship and being a poor loser. Taking off her medal immediately after being presented with it. — LeslieAnneO (@LeslieAnneOsh) February 22, 2018

«Très déçue du mauvais esprit sportif de Jocelyne Larocque. Enlever sa médaille immédiatement après avoir été présentée.»

#JocelyneLarocque you are an embarrassment to Canada and Manitoba not even wearing your silver medal. Ripped it off once it was put on. Maybe you should concentrate on less turnovers instead of embarrassing your province and country — Bobbyorama (@BobbyBoucher204) February 22, 2018

«Tu embarrasses le Canada et le Manitoba en ne portant même pas ta médaille d'argent. Arrachée une fois remise.»

So Jocelyne Larocque Of The Canadian female Olympic hockey team is a #PoorSport! You taking off your silver metal as soon as they put it on you is really good for the kids that look up to you. You should be showing them good sportsmanship!!! #USA #Gold — Jon J. (Yawn) (@NintendoLocoFan) February 22, 2018

«Alors Jocelyne Larocque de l'équipe féminine canadienne de hockey olympique est un #PoorSport! Enlever ta médaille d'argent dès qu'ils te la donnent est vraiment bon pour les enfants qui vous regardent. Tu devrais leur montrer un bon esprit sportif !!!»

D'autres étaient un peu plus sympathiques à sa cause, argumentant que la perte de la médaille d'or n'était pas banale.

Feeling a bit sorry for Jocelyne Larocque. OK, it wasn't the best idea to do that but in the final of a team sport like Ice hockey, you don't win a silver medal, you get handed it because you lost. She was clearly crushed at the defeat. #USAvCAN #Olympics #TeamCanada #USA — Dougie Brimson (@dougiebrimson) February 22, 2018

« Je me sens un peu désolé pour Jocelyne Larocque. OK, ce n'était pas la meilleure idée de faire ça, mais en finale d'un sport d'équipe comme le hockey sur glace, vous ne gagnez pas la médaille d'argent. Elle a été clairement déçue par la défaite.»

If you're out here bitching about Jocelyne Larocque taking off her silver medal you've probably never played a sport past middle school. #ifyourenotfirstyourlast #JocelyneLarocque — Hank Goff (@HankimusPrime7) February 22, 2018

«Si vous êtes en train de râler à propos de Jocelyne Larocque qui a enlevé sa médaille d'argent, vous n'avez probablement jamais joué à un sport après le secondaire.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.