Tessa Virtue et Scott Moir parlent comme le plus mignon des couples mariés

Tessa Virtue et Scott Moir, médaillés d'or olympiques en danse, forment le couple le plus chaud du moment.

Le duo, qui patine ensemble depuis 20 ans et qui est maintenant les patineurs artistiques les plus décorés de l'histoire olympique, a fait fondre nos coeurs avec leurs performances impeccables, torrides et passionnées sur la glace.

Ils jurent qu'ils ne sont pas un couple, mais la façon dont ils parlent l'un de l'autre donne l'impression qu'ils sont désespérément amoureux, sont mariés joyeusement depuis quelques années, et ont déjà beaucoup de beaux (et talentueux) bébés Virtue-Moir.

Ils ne sont pas en couple, mais pour un duo qui n'est pas en relation amoureuse, Virtue et Moir peuvent nous en apprendre beaucoup sur l'amour.

Voici 9 moments où Tessa Virtue et Scott Moir ont mis la barre haute pour tous les vrais couples:

1. Quand Moir dit qu'il a hâte de voir Virtue tous les jours

« C'est une personne plutôt fantastique », a déclaré Moir lors d'une conférence de presse après leur médaille d'or.

«Je ne penserais même pas à patiner avec quelqu'un d'autre. La raison pour laquelle je voulais revenir au patinage était d'être à nouveau proche de Tessa et de partager ces moments», a-t-il ajouté.

«Nous sommes très fiers de notre relation d'affaires. C'est très spécial depuis 20 ans, qui peuvent dire ça? Ça me fait secouer la tête parfois en allant à la patinoire, parce que je suis toujours excité de voir Tessa à l'aréna. Qui aime aller travailler tous les jours? C'est ridicule. »

Pas ridicule si tu es amoureux, Scott. Pas ridicule du tout.

2. Quand Moir a qualifié Virtue d'«altruiste» et qu'elle l'a désigné de «généreux»

«Elle est créative depuis toujours, elle peut bouger comme personne, elle est très, très désintéressée, elle plaît beaucoup aux gens, mais je pense que la chose que je préfère est encore plus présente depuis les dernières années et c'est sa motivation, c'est son engagement à être une athlète», a déclaré Moir au sujet de son partenaire lors d'une récente entrevue avec le magazine Maclean's.

«Scott est l'athlète le plus discipliné et le plus motivé que j'ai jamais rencontré. Il est un compétiteur féroce et la passion et le talent brut qui est là - la capacité de bouger, d'entendre de la musique et de l'interpréter - est unique», a déclaré Virtue de Moir dans la même entrevue.

«Et je pense que parce qu'il a le coeur sur la main, les gens se sentent tellement attirés et captivés par ses performances, il est généreux, réfléchi et extrêmement perspicace, il est capable de comprendre la glisse de sa lame différemment.»

Arrêtez, vous deux.

3. Quand Virtue a appelé Moir son «meilleur ami»

Le montage de CBC sur Virtue et Moir nous a fait vivre une foule d'émotions à la suite de leur performance olympique finale, mais ce n'est pas seulement Pull Me Through de Jim Cuddy qui nous a émus.

«Nous patinons ensemble depuis maintenant 20 ans», a déclaré Virtue au début de la vidéo.

«Nous avons eu beaucoup de chance de nous avoir dans la vie», a ajouté Moir.

«Nous avons travaillé dur pour vraiment entretenir cette relation», a déclaré Virtue.

«Nous comptons vraiment l'un sur l'autre», a déclaré Moir.

«Comme c'est agréable de vivre ce voyage olympique avec votre meilleur ami», a dit Virtue.

On est sous le charme!

4. À quel point ils se font rire

«Elle est vraiment hilarante, je pense que certaines personnes seraient surprises», a récemment déclaré Moir à Yahoo Canada Sports.

«Beaucoup de gens savent qu'elle est un génie, elle est très intelligente, mais elle à aussi motiver, donc elle a un bon combo, c'est un plaisir de travailler avec elle, la meilleure partenaire.»

«La chose triste est qu'après 20 ans, je trouve toujours Scott hystérique», a déclaré Virtue dans la même entrevue.

Ce n'est pas triste, Tessa. Ça s'appelle de l'amour.

5. Quand Moir dit qu'il préfère les brunes

Tessa Virtue a teint ses cheveux roux pour une saison de patinage il y a une dizaine d'années avant de revenir à son brun naturel. Quand on lui a demandé en 2007 quelle couleur il préférait, Moir n'a pas hésité.

«En fait, je préfère les brunes», a-t-il déclaré à Golden Skate.

«Oh, tu parles de Tessa, dans ce cas j'ai adoré ses cheveux roux l'an dernier, mais je dois avouer que mes yeux ne sont pas très bons pour identifier les couleurs, alors j'aime toutes les couleurs de cheveux qu'elle choisit.»

Elle est belle, peu importe? C'est une réflexion digne d'un conjoint!

6. Quand ils plaisantaient sur leurs habitudes de sommeil

OK, attendez une minute. Pourquoi des amis platoniciens connaissent-ils les habitudes de sommeil de l'autre?!

Dans une entrevue où Virtue et Moir ont joué une version de The Newlywed Game, Moir en a dévoilé un peu trop. Lorsqu'on lui a demandé qui d'entre eux était le plus susceptible de dormir et de manquer la pratique, Virtue a dit que c'était elle, et a ensuite ajouté qu'elle n'est pas une excellente dormeuse.

Et c'est à ce moment-là que Moir a dit: «Quand tu peux dormir, tu es si agitée ». Virtue lui a lancé un long regard.

7. Quand ils ont mentionné que leur relation nécessite du travail

Comme tout bon mariage, euh, couple de danse sur glace platonique, une relation nécessite quelques efforts. En 2007, Virtue et Moir ont dit qu'ils travaillaient dur sur la leur.

«Nous sommes des meilleurs amis, je pense que nos personnalités s'équilibrent très bien - et nous savons comment interagir positivement et de manière productive entre nous - nous travaillons dur pour maintenir notre partenariat ... Je me souviens à peine de ma vie sans Scott! », a déclaré la patineuse à Golden Skate.

8. Quand ils ont dit se faire des caresses afin de synchroniser leur respiration

Lors des championnats du monde de 2017, Moir a expliqué que lui et Virtue se faisaient un câlin avant chaque performance.

«C'est quelque chose que nous faisons depuis plusieurs années maintenant, juste pour ressentir notre timing ensemble, trouver cette synchronicité et respirer à l'unisson, juste pour ressentir ce lien et pour mettre en valeur la chimie et l'harmonie que nous espérons créer sur la glace.»

9. Quand ils ont révélé aller en thérapie ensemble

Cela sonne de plus en plus comme un mariage ici.

Toutes les relations ont de moins bons moments. Parfois, un couple a besoin d'un peu d'aide extérieure pour se remettre sur les rails. Dans une entrevue en 2010, Virtue et Moir ont révélé que - après l'intervention chirurgicale à la jambe gauche de Virtue - ils ne se sont pas parlé durant des mois. Mais qu'est-ce qui les a remis sur la bonne voie?

«Nous avons vu un psychologue sportif ensemble, c'est drôle, parce que nous n'avons pas de mariage, mais ça m'a vraiment aidé à ce moment-là, quand je ne comprenais pas pourquoi on ne se comprenait pas», a déclaré Moir à Macleans.

10. Quand ils ont qualifié leur relation de « spéciale »

Dans leur émission de télé-réalité en 2014 Tessa & Scott, Virtue et Moir ne se sont pas gênés pour parler de leurs sentiments l'un pour l'autre

« Les gens recherchent toute leur vie quelqu'un de spécial, et nous avons cela, et nous sommes très chanceux », a déclaré Virtue dans le premier épisode.

«C'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui comprend la relation que Tessa et moi avons, parce que c'est unique », a ajouté Moir dans une entrevue séparée, selon The Ringer.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.