Les Canadiens étaient fébriles pour le match de la médaille d'or en hockey féminin entre le Canada et les États-Unis, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Mais très peu d'entre nous peuvent affirmer avoir la même passion que le patineur artistique canadien Scott Moir. L'Ontarien, qui a remporté deux médailles d'or en compagnie de Tessa Virtue à Pyeongchang, encourageait l'équipe canadienne avec d'autres athlètes du Canada, dont Patrick Chan ainsi que Rachel Homan, Emma Miskew et John Morris qui compétitionnaient au curling.

Comme plusieurs partisans dans leur salon, Moir n'a pas mâché ses mots concernant l'arbitrage, qui semblait à sens unique pendant le match, et le double médaillé d'or à Pyeongchang n'a pas hésité à le faire savoir.

Avec une bière dans une main, le patineur artistique a été aperçu dans les gradins en train de crier «Est-ce une blague? Réveillez-vous!».

Scott Moir is all of Canada rn#CAN goes to a third PK



WATCH: https://t.co/V974X6M8Ms pic.twitter.com/bNkAuKFkKx — CBC Olympics (@CBCOlympics) 22 février 2018

Inutile de vous dire que les amateurs canadiens ont A-DO-RÉ la réaction émotive de Moir.

scott moir related requests:



1) can we immediately get a camera on him the rest of the game and have that as a second viewing option



2) can someone ask him his true feelings towards tessa and maybe have a tape recorder going — Justin McElroy (@j_mcelroy) 22 février 2018

Voici des demandes en lien avec Scott Moir: 1- Pouvons-nous avoir immédiatement une caméra sur lui pour le reste du match et l'avoir en deuxième option de visionnement. 2- Est-ce que quelqu'un peut lui demander ses vrais sentiments pour Tessa (Virtue) et l'enregistrer.

Scott Moir with a pint in his hand, toque on his head, screaming at the women's hockey final, is an instant heritage moment. — Glen McGregor (@glen_mcgregor) 22 février 2018

Scott Moir avec une bière dans la main, une tuque sur la tête, hurlant à la finale de hockey féminin, c'est un moment qui fait immédiatement partie du patrimoine canadien.

Scott Moir, beer in hand, yelling at the refs from the stands at the #CANvsUSA Women's #OlympicHockey Gold Medal match.



LIKE WE COULD'T LOVE HIM ANYMORE ALREADY, CANADA. #TeamCanada #Olympics #VirtueMoir — Kathleen Smith (@KikkiPlanet) 22 février 2018

Scott Moir, avec une bière dans la main, faisant savoir son mécontentement aux arbitres à la finale du hockey féminin. Comme si on ne pouvait pas l'aimer encore plus!

@ScottMoir is a goddamn national hero. Get that man another medal. Just for existing. — Katie (@katiedahl28) 22 février 2018

Scott Moir est un héros national. Donnez une autre médaille à cet homme simplement parce qu'il existe.

Après la défaite de l'équipe féminine canadienne de hockey, Moir avait encore des cris d'encouragement à donner. Il s'est donc dirigé à la demi-finale de curling masculin, où le Canada affrontait les États-Unis.

In case you're wondering, @ScottMoir is STILL cheering on Canada.



Catch him at the curling rink #MoreMoir



CAN tied 2-2 in the 7th end



Watch live: https://t.co/Ii8FEmmme5#PyeongChang2018 pic.twitter.com/DYhNCpFDpT — CBC Olympics (@CBCOlympics) 22 février 2018

Relentless in his Canadian fandom.



Canada, @ScottMoir is in the house cheering on 🇨🇦@TeamKevinKoe in this massive curling game against USA. #cbccurl pic.twitter.com/u3cxiHebww — Devin Heroux (@Devin_Heroux) 22 février 2018

Ne change jamais, Scott!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.

