Mode à Milan: des femmes fortes chez Prada et Fendi

Fendi et Prada ont surfé sur la vague féministe en présentant jeudi à la semaine de la mode à Milan des collections destinées à des femmes fortes qui ne renoncent pas pour autant à se montrer romantiques ou sexy.

Chez Prada, le défilé était aussi l'occasion de présenter le dernier bâtiment de la fondation éponyme de la maison, conçu par le studio OMA de l'architecte star néerlandais Rem Koolhaas.

Les heureux élus ont dû gravir à pied les étages de cette tour blanche asymétrique, pour découvrir une salle transversale bordée de baies vitrées surplombant les lumières de la capitale lombarde.

Sur les podiums, Miuccia Prada a proposé une collection où le nylon est roi, un retour du tissus qui a rendu la marque célèbre à travers le monde, déjà amorcé lors des collections hommes de janvier.

Du synthétique qui s'adapte aux robes, aux manteaux larges ou aux vestes sans manches. Des tissus et des détails techniques aussi, empruntés à l'univers du streetwear, du voyage, comme ces étiquettes de bagages en guise de broches.

Quasiment pas de pantalons mais des robes à profusion, tailleur sport, en tweed ou peau retournée, bustier. Le tulle, brodé de strass ou agrémenté de décorations florales, se superpose pour apporter légèreté et une touche de romantisme.

Mais point trop n'en faut car Miuccia Prada, militante féministe de la première heure, a conçu une collection pour une femme presque combattive.

"Je veux un monde où les femmes ne frôlent plus les murs lorsqu'elles sont dans la rue et où elles ont la force d'être libres, féminines, sexy", a-t-elle déclarée à l'AFP dans les coulisses.

L'évolution de la palette, du noir en début de défilé à la couleur, fluo de surcroit pour le final, est étudiée: il s'agit de "couleurs fortes, criardes, pour être agressive dans la nuit. J'aimerais que les femmes puissent sortir habillées comme ça sans que personne ne les importune", a-t-elle insisté.

- 'Assumer le pouvoir' -

Même souci chez Fendi, dont les directeurs artistiques Silvia Venturini Fendi et Karl Lagerfeld ont proposé "un uniforme romantique pour une femme forte".

Il s'agit d'habiller une femme "qui a de plus en plus de poids dans la société, qui peut se jouer des codes masculins et assumer le pouvoir", a expliqué à l'AFP Mme Venturini Fendi dans les coulisses.

Dans une salle comble aux allures de boudoir rose poudré croisé avec un gentlemen's club, les silhouettes ont les épaules carrées, surmontées de vestes, de capes courtes ou longues, déclinées en fourrure, en duvet prince de Galles ou en lainage, "comme pour donner des supers pouvoirs à cette Femme Fendi", a expliqué la styliste.

Le motif du mouchoir brodé est un élément récurrent, brodé autour du cou mais aussi démultiplié et en patchwork pour une robe légère et fluide, ultra-romantique.

"Cet objet que les femmes d'autrefois brodaient à la main de leurs initiales et donnaient à l'homme qui partait en guerre devient un élément d'habillement certes romantique mais aussi de prise de pouvoir: cette femme-là ne reste pas à la maison à broder, elle est dans la vie, dans la rue, la tête haute", a assuré Mme Venturini Fendi.

Ce discours féministe ne sonne cependant pas opportuniste dans une maison historiquement matriarcale, fondée par les cinq soeurs Fendi.

Le logo Fendi ne manque pas à l'appel, sur les sacs, les vestes, associé au losange art déco ou en version pop.

"Chez moi, il n'y a jamais eu de différence entre les hommes et les femmes, c'est donc très naturel pour moi d'apporter mon soutien à ces luttes qui réémergent", a rappelé la styliste.

Les défilés se poursuivent vendredi, avec Versace en apothéose.

