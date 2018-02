Deux voitures ont été détruites par le feu à Montréal

Deux voitures ont été détruites par des incendies criminels allumés en début de nuit, jeudi, dans le nord-ouest de Montréal.

Personne n'a été blessé par les incendies survenus dans les automobiles stationnées sur le Carré Stewart dans un quartier résidentiel de l'arrondissement de Saint-Laurent.

Arson fire in two cars in a private driveway on Carré Stewart near Nantel in St-Laurent. No suspect, no injuries. @Global_Montreal pic.twitter.com/ffnzCNoVTw