L'administration Plante garde le cap: le mont Royal sera fermé aux automobilistes de transit dès ce printemps. Et ce, malgré l'obtention de 20 000 signatures dans une pétition réclamant l'ouverture de la voie Camillien-Houde.

La mairesse Valérie Plante minimise l'importance de cette pétition.

«Il y a aussi une pétition qui est pour la fermeture. Et j'ai même vu une pétition qui demande qu'on arrête de faire des pétitions. Ceci étant dit, qui a signé ces pétitions? Ce n'est pas pour minimiser l'effort des gens qui l'ont signée, mais s'il y a des gens qui ont signé et qu'ils habitent à Chicago, ce n'est pas pertinent», dit-elle.

La mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, a tenu des propos similaires sur Twitter.

Interesting. Many people signing aren't even Montrealers: Laval, Île Perrot, Vaudreuil....

Do they pay taxes here? Do they vote here?