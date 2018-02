«Tout le monde en parle» : les invités de ce dimanche

Les Jeux olympiques de PyeongChang achèvent déjà, et Radio-Canada reviendra à sa programmation régulière dès dimanche soir, le 25 février, avec une nouvelle édition de Tout le monde en parle.

Parmi les invités annoncés pour ce retour en ondes après la pause de deux semaines, Philippe Brach, qui vient de lancer le clip de la chanson Tu voulais des enfants, tirée de son dernier album, Le silence des troupeaux, sorti en novembre, et qui amorce tout juste sa nouvelle tournée ; Simon-Olivier Fecteau, qui, après un Bye Bye 2017 des plus réussis, rapplique avec de nouveaux épisodes de la web-série presque culte (au Québec, du moins) En audition avec Simon, sur Tou.tv; Jean-Martin Aussant, qui s'apprête à annoncer son retour au Parti québécois ; Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie, et François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'aide humanitaire, pour faire le point sur le scandale Oxfam, des employés de l'organisme étant accusés de viol et autres crimes de nature sexuelle dans certains pays ; de même que le Dr Alain Vadeboncoeur, le Dr Hugo Viens et l'étudiant au doctorat en médecine Frédéric Cloutier, qui signait récemment une lettre ouverte dans Le Devoir, pour débattre de l'enjeu de la rémunération des médecins, qui fait tant couler d'encre ces jours-ci.

Tout le monde en parle étant enregistré le jeudi, il faudra peut-être patienter une semaine pour y voir les médaillés québécois et/ou canadiens ayant brillé à PyeongChang, la tradition voulant que les athlètes qui ont triomphé aux Jeux olympiques passent par Tout le monde en parle pour jaser de leurs exploits une fois la manifestation sportive terminée. À moins que certains soient déjà rentrés au pays et s'ajoutent à la liste des convives du rendez-vous de dimanche à la dernière minute, d'ici demain soir. À suivre.

Lors de sa dernière diffusion, le dimanche 4 février, Tout le monde en parle avait intéressé 845 000 téléspectateurs, versus 805 000 et 642 000 qui avaient préféré La magie des stars et La vraie nature à TVA. À compter de cette semaine, Guy A.Lepage et Dany Turcotte renoueront avec leur vieil «ennemi» de La voix, Charles Lafortune, les coachs et les participants de la populaire compétition musicale, laquelle en est encore au stade des auditions à l'aveugle, dont ça sera la troisième semaine dimanche. Tout de suite après, à Conversation secrète, sur le coup de 21h15, Paul Arcand s'entretiendra avec Normand Brathwaite.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.