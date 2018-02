Pour son 30e anniversaire, Rihanna remercie sa mère dans un message touchant

À l'occasion de son 30e anniversaire ce mardi 20 février, Rihanna a posté sur son compte Instagram deux photo d'elles -enfant, puis une autre beaucoup plus récente- accompagnées d'un texte dans lequel la chanteuse rend hommage à sa mère, Monica Fenty.

Dans son message, "Riri" ne tarit pas d'éloges pour celle qui l'a mise au monde, affirmant même que cet "anniversaire est autant" le sien que celui de sa maman. En à peine dix heures, cette publication touchante a suscité plus de 3 millions de mentions "j'aime".

"Il y a 10.958 jours, @monica_fenty est devenue mère pour la première fois de son unique fille! Aujourd'hui c'est autant ton anniversaire que le mien! Je t'aime maman! Merci de prendre soin de moi, de m'avoir mise au monde, de m'avoir élevée, de me soutenir, de m'éduquer, et de m'aimer inconditionnellement! La femme que je suis aujourd'hui est le résultat de tout ce que tu es! Je remercie Dieu de t'avoir désigné comme ma mère quand il t'a envoyé mon esprit! Tu es la meilleure! Merci! 💕"

Quelques heures après la publication de ce message d'amour, la mère de Rihanna a répondu à sa fille avec une photo d'elle enfant accompagnée d'un autre petit mot sur son compte Instagram. Elle souhaite un joyeux anniversaire à "la fille la plus douce, la plus humble et la plus aimante de tous les temps."

"Joyeux 30ème anniversaire. Que Dieu bénisse mon premier enfant. La personne la plus douce, la plus humble que je connaisse, et la fille la plus aimante de tous les temps. Je te renvoie beaucoup d'amour en ce jour spécial🌷"

Rihanna n'a pas dévoilé d'informations sur ce qu'elle prévoyait de faire pour fêter son anniversaire. Elle a simplement posté une animation vidéo d'un extraterrestre dansant, laissant présager que la chanteuse est allée -où ira- célébrer cet anniversaire comme il se doit.

bare shellings tonight!!!! feb.20 Une publication partagée par badgalriri (@badgalriri) le 20 Févr. 2018 à 12 :18 PST

