À la suite de la fusillade ayant coûté la vie à 17 personnes la semaine dernière en Floride, le mot-clic #OneLess a pris d'assaut la Toile.

Scott-Dani Pappalardo, un américain originaire de New York, a parti le bal samedi. L'homme de 50 ans a décidé de couper son arme à feu achetée légalement en trois morceaux avec une scie. Publiée sur Facebook, la vidéo a déclenché un mouvement à travers les États-Unis.

« J'ai décidé que je ferais en sorte que cette arme ne soit jamais capable de prendre une vie, le canon de cette arme ne sera jamais pointé vers quelqu'un », a affirmé Pappalardo, qui arbore un tatouage du deuxième amendement honorant les droits des Américains à porter des armes.

« Le droit de posséder cette arme est-il plus important que la vie de quelqu'un? Une arme comme celle-ci peut causer tant de morts et de destructions. Regardez l'image de ces victimes - est-ce plus important? Je ne pense pas. Je vais m'assurer que ça n'arrivera jamais avec mon arme », a poursuivi Scott-Dani Pappalardo.

Plusieurs internautes ont emboîté le pas à l'Américain en utilisant le mot-clé #OneLess. « J'aime vraiment ce pistolet. Mais vous savez ce que j'aime encore plus? C'est quand les gens ne se font pas tuer », a lancé Amanda Meyer avant de détruire son arme dans une vidéo aussi publiée sur sa page Facebook.

#oneless I agree with Mr. Pappalardo. I, too, enjoy owning guns, and am a legal gun owner, but I also could not live with myself if my weapon was used to injure or kill an innocent. This is my ex-boomstick after I had at it with a grinder saw. pic.twitter.com/5PY8YjPiqu — Deb Lentz (@Momin8tr) February 20, 2018

« Je suis d'accord avec M. Pappalardo. Moi aussi, j'apprécie de posséder des armes à feu, et je suis un propriétaire légal d'armes à feu, mais je ne pouvais pas non plus vivre avec moi-même si mon arme était utilisée pour blesser ou tuer un innocent. Voici mon ex-boomstick après l'avoir scié.»

#oneless today I gave up the only gun I owned. Got it because I was living in a bad neighborhood, but in light of recent events, and since I no longer live there, I feel as though I no longer need it. So I have destroyed it and will be discarding it in the morning. pic.twitter.com/iOeZaL2iCc — Trippy (@TrippyMcGuire56) February 21, 2018

«Aujourd'hui, j'ai abandonné le seul fusil que je possédais. Je l'ai eu parce que je vivais dans un mauvais quartier, mais à la lumière des événements récents, et puisque je ne vis plus là-bas, je ne sens plus que j'en ai besoin. Je l'ai donc détruit et je vais le jeter demain matin.»

Today I decided to chop my AR-15 in half in solidarity with Scott Pappalardo#oneless pic.twitter.com/EYPFehGAGU — CJ (@seejaylolol) February 21, 2018

«Aujourd'hui j'ai décidé de couper mon AR-15 en deux en solidarité avec Scott Pappalardo.»

#oneless



Made a Twitter account to support this movement. Used a 20lb sledge to destroy both of my AR 15's.



PROTECT OUR CHILDREN pic.twitter.com/8Z5CGbg3WG — Robert Johnson (@RobertJ37321891) February 21, 2018

«J'ai fait un compte Twitter pour soutenir ce mouvement. J'ai utilisé une masse de 20 lb pour détruire mes deux AR 15. PROTÉGEZ NOS ENFANTS.»

«Mon ami a détruit son ar-15.»

La tuerie de l'école secondaire est la 18e fusillade aux États-Unis en 2018 et la troisième plus meurtrière de l'histoire américaine, selon The Telegraph. L'évènement a relancé le débat sur les lois de contrôle des armes à feu.

