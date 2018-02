Même les animaux ne peuvent arrêter de regarder les Jeux olympiques

Impossible d'arrêter de regarder les Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud. Cet orignal de Calgary n'y échappe pas non plus:

Matt Duncombe a partagé une photo de l'animal sur son porche lundi.

« Ce petit gars cherchait juste une mise à jour sur le bobsleigh », a-t-il écrit dans un autre tweet. La femme de Duncombe, Lynda, a également partagé la photo en ligne.

L'image est devenue virale et a suscité de nombreuses réactions:

Lol bobsleigh game so strong even moose want to watch 😂🇨🇦 — Team Canada (@TeamCanada) February 20, 2018

«L'équipe de bobsleigh est tellement forte que même l'orignal veut regarder.»

«Ça ne peut pas être plus Canadien que ça!»

Moose be all like GOOOOOOOLLLLLLLDDDD!!!!!! pic.twitter.com/TETA5H0PW2 — Marcia Walteres (@MarciaWalteres) February 20, 2018

«L'orignal va être comme l'OOOOOORRRRR!!!!»

I thought moose were more of the figure skating types. — Sue Lubowitz (@SueLubowitz) February 20, 2018

«Je croyais que les orignaux étaient plus du genre patinage artistique.»

He's actually waiting on the curling finals. — JerryAscione (@JerryAscione) February 20, 2018

«Il attend la final de curling.»

Inspirés, d'autres internautes ont partagé des photos de leur animal de compagnie fasciné par les Olympiques.

Diana catching the curling action. pic.twitter.com/y6WhX3YiWL — Mimo Nielsen (@gothmimo) February 20, 2018

«Diana captivée par le curling.»

Haha! Love it! No moose on our porch, but we has cat watching figure skating. pic.twitter.com/Hu3HGurJ9z — Flutterby Project (@fluttrbyproject) February 20, 2018

«Haha! J'aime ça! Pas d'orignal sur notre porche, mais on a un chat qui regarde le patinage artistique.»

Truly #Canadian Love it!!!



My cat has been enjoying the curling 🥌 #LoveYourPetDay pic.twitter.com/llHWhVnEAq — Pamela Hiley (@PamelaHiley) February 20, 2018

«Mon chat qui apprécie le curling.»

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit de l'anglais.

