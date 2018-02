Marc Labrèche s'offre une parodie décapante de Patrice Roy et du Téléjournal

Marc Labrèche fait de nouvelles victimes en se payant la tête de Patrice Roy et du Téléjournal de Radio-Canada, dans une nouvelle parodie qui sera diffusée dans le cadre de l'émission Info, sexe et mensonges, sur les ondes d'ARTV et qui a été partagée, ce mardi 20 février, sur la page Facebook de l'émission.

Labrèche persiste et signe en exagérant parfaitement les tics et les travers les plus notables du «lecteur de nouvelles à la recherche de ses mots» et du bulletin d'informations, notamment les silences, l'omniprésence du stylo et les corrections en direct.

En prime, Marc Labrèche a également profité de l'occasion pour taquiner Nathalie Petrowski, qui s'autoproclame ici «la plus grande journaliste d'investigation au Québec». Que demander de plus?

Voyez le résultat ci-dessous :

À voir également :