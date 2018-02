Lucky Charms change la forme d'une guimauve pour la première fois en dix ans

La guimauve en forme de tête de licorne sera maintenant la vedette des matins pressés.

La compagnie General Mills qui produit les Lucky Charms a en effet décidé de remplacer la forme de sablier par une forme de licorne. C'est la première fois en 10 ans que la compagnie revoit la forme de ces guimauves.

Goodbye, ⏳. Hello, 🦄! For the first time in 10 years, Lucky Charms is introducing a new and permanent marshmallow -- the magical unicorn! With the entrance of the new magical charm, @LuckyCharms lovers will have to say goodbye to the hourglass marshmallow. #unicornmarshmallow pic.twitter.com/geuaW7yk0Q — General Mills (@GeneralMills) February 19, 2018

La nouveauté fera son entrée dans les boîtes de céréales emblématiques de notre enfance au mois de mars aux États-Unis.

Le changement a rapidement suscité des réactions sur les réseaux sociaux.

Forget having a bad day. They have made a unicorn lucky charms marshmellow!!!!



Everything is going to be fine. 🦄💜 — Regular Laura (@LauraHardyRadio) February 19, 2018

«Oubliez que vous passez une mauvaise journée. Ils ont fait une licorne Lucky Charms!!! Tout va bien aller.»

Anyway, Lucky Charms now has a UNICORN marshmallow, so they really ARE magically delicious! #breakingnews #LuckyCharms — Cindy Hval (@CindyHval) February 20, 2018

«Quoi qu'il en soit, Lucky Charms a maintenant une guimauve LICORNE, donc ils sont vraiment magiquement délicieux!»

@LuckyCharms just added a unicorn to the marshmallow mix, BEST DAY EVER!!!! 💕✨💖🦄💓💁🏼‍♀️ — kimby kloss (@kimbykloss) February 20, 2018

«Lucky Charms vient d'ajouter une guimauve en forme de licorne, MEILLEURE JOURNÉE DE MA VIE.»

This is the best thing that has ever happened is 2018 — Erica ❤️ (@iiteamsuperlove) February 20, 2018

«C'est la meilleure chose qui soit arrivée en 2018.»

«J'adore! Les rêves deviennent réalité!»

