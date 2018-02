L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal a dévoilé dans mercredi le nom des quatre finalistes de son concours d'architecture annoncé en décembre dernier.

L'ultime phase du projet d'aménagement du sanctuaire inclut la mise aux normes et la conception de l'aménagement de l'intérieur du dôme de la basilique, de même que le réaménagement des espaces muséaux. Le coût est de 80 millions $.

Elle viendra concrétiser la vision des bâtisseurs de la basilique en permettant au public de découvrir l'intérieur de son gigantesque dôme et en créant un observatoire à son sommet, le point le plus haut de Montréal, offrant une vue à 360 degrés sur la ville et la région.

Au total, 18 dossiers de candidature, tous présentant une expertise pluridisciplinaire, ont été soumis au jury pour la première étape de sélection. Au terme des rencontres, les jurés ont recommandé à l'Oratoire Saint-Joseph de retenir les candidatures suivantes :

Atelier TAG - Architecture 49 – SDK – Stantec

Provencher Roy arch - Pageau Morel - SNC Lavalin

Architecture EVOQ - Bouthillette Parizeau - NCK

Affleck DeLaRiva - Henri Cleinge arch - Martin Roy - Lateral/DWB

Selon le communiqué, la mise en valeur de l'intérieur du dôme de la basilique et la création de l'observatoire à son sommet viendront répondre aux souhaits maintes fois exprimés par les visiteurs du sanctuaire; elles créeront un attrait touristique majeur pour la métropole.

Parmi les membres du jury on retrouve plusieurs professionnels dont John Porter (ex-directeur du Musée national des beaux-arts du Québec), Jason Long (architecte et partenaire de la firme OMA de New York), Richard Fortin (architecte, firme Bisson Fortin architecture), Carlo Carbone (architecte et professeur à l'UQÀM), Mme Marie-Josée Deschênes (architecte) ainsi que de Jean Bundock (ingénieur mécanique).

Les quatre groupes finalistes passeront à l'étape suivante de sélection, soit la préparation des prestations de chacun des groupes qui seront analysées par un comité technique avant la présentation au jury. Le lauréat sera dévoilé le 28 mai prochain.

La réalisation de l'ultime phase du projet, visée par ce concours d'architecture, est prévue à compter de 2020.

Le projet d'aménagement nécessitera des investissements estimés à près de 80 millions de dollars. Le gouvernement du Canada participe pour une somme de près de 22 millions de dollars et le gouvernement du Québec pour une somme de plus de 30,8 millions de dollars.

La Ville de Montréal a également confirmé une contribution de 10 millions de dollars. L'Oratoire Saint-Joseph, avec l'appui de sa Fondation, assumera la portion restante des coûts, soit plus de 17,2 millions $.