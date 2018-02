La consommation de cannabis a doublé au pays de 1985 à 2015

La consommation de cannabis a plus que doublé de 1985 à 2015 au Canada, ayant progressé de 5,6 à 12,3 pour cent chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus.

L'étude précise que les tendances de 2004 à 2015 donnent à penser que la consommation de cannabis au cours de l'année précédente variait selon le groupe d'âge et le sexe. Elle est demeurée stable chez les hommes âgés de 15 à 17 ans, mais a diminué chez les femmes de 15 à 17 ans et chez les 18 à 24 ans des deux sexes.

La consommation a augmenté chez les personnes de 25 ans ou plus de 2004 à 2015.

Les plus récentes données de 2015 montrent que la consommation était plus élevée chez les personnes de 18 à 24 ans (28,4 pour cent) comparativement à celle des personnes de 15 à 17 ans et de 25 à 44 ans (18 pour cent), des personnes de 45 à 64 ans (7 pour cent) et des personnes de 65 ans ou plus (1,6 pour cent).

Les résultats de l'étude sont fondés sur plusieurs enquêtes nationales qui comportaient des questions sur la consommation de cannabis au cours de l'année précédente auprès de populations cibles qui incluaient des jeunes et des adultes de toutes les provinces.

En publiant cette étude, Statistique Canada signale que le fait de comprendre la consommation antérieure de cannabis contribuera à éclairer les tendances futures en matière de consommation après la légalisation qui devrait se produire dans quelques mois.

