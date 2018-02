Après un départ impressionnant au box-office nord-américain, le 18e film des studios Marvel poursuit sur sa lancée. Sorti le 16 février, Black Panther a d'ores et déjà récolté plus de 235 millions de dollars, selon les estimations de Disney.

Un succès phénoménal que le réalisateur du film, Ryan Coogler, a voulu commenter publiquement, par l'entremise d'une lettre ouverte, publiée sur le compte twitter des Studios Marvel, ce mercredi 21 février.

«J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer ma reconnaissance à cet instant précis, mais je vais essayer.

La fabrication d'un film est un sport d'équipe. Et notre équipe était composée de personnes incroyables, originaires des quatre coins du monde qui ont cru en ce projet. Nous espérions tous au fond de nous que les gens viendraient voir un film sur un pays fictif en Afrique, composé d'un casting de gens aux descendances africaines.

Nous n'aurions jamais imaginé que vous nous donneriez autant de force. Je me sens humble quand je pense que les gens ont dépensé leur argent et leur temps pour regarder le film. Mais le fait de voir des gens de toutes classes sociales porter des vêtements qui honorent leur héritage, prendre des photos à côté des affiches du film avec leur famille et leurs amis, parfois même danser dans le hall des cinémas nous a souvent émus jusqu'aux larmes.

À ces personnes qui ont réservé des cinémas entiers, qui ont dit sur les réseaux sociaux à quel point le film serait dingue, qui ont vanté notre casting impressionnant, qui se sont habillées pour l'occasion, et qui sont restées debout, en ligne devant les cinémas du monde entier, le tout avant même de voir le film...

À la presse qui a écrit sur le film pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, et a encouragé le public à aller le voir...

Et aux plus jeunes, qui sont venus avec leurs parents, tuteurs, et amis...

Merci d'offrir à notre équipe le meilleur cadeau : l'opportunité de partager ce film, dans lequel nous y avons mis corps et âme, avec vous.

Sincèrement,

Ryan Coogler

P.S Wakanda Forever»