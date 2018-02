Tessa Virtue et Scott Moir sont maintenant des légendes canadiennes grâce à leurs médailles d'or aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang.

Le duo a battu son propre record pour le programme court, a gagné l'or pour Équipe Canada, a remporté l'or en danse individuelle, devenant ainsi les patineurs artistiques olympiens les plus décorés de tous les temps.

Speechless.

This is the moment we have dreamed about. Thank you, from the bottom of our hearts, for all of the support.

This one is for you, Canada!

🇨🇦❤️🇨🇦#VirtueMoir#XX#PyeongChang2018pic.twitter.com/EAt0EYm8bO