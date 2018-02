Jennifer Lawrence fait une pause dans sa carrière

L'actrice a révélé la semaine dernière lors d'une entrevue avec Entertainment Tonight , qu'elle allait prendre une pause d'un an pour soutenir une cause chère à son cœur.

La célébrité de 27 ans concentra ses efforts pour représenter une organisation locale, Represent Us, dédiée au soutien des lois anticorruptions qui empêchent les jeunes Américains d'être entravés par des politiques difficiles. L'actrice s'est engagée à accroitre l'engagement politique des jeunes .

"It doesn't have anything to do with partisan [politics]. It's just anti-corruption and stuff trying to pass state by state laws that can help prevent corruption, fix our democracy."