Hockey: Les femmes «doivent jouer comme des femmes»

Le président de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF), René Fasel, croit que les femmes «doivent jouer comme des femmes» et éviter d'imiter les hommes.

Selon Radio-Canada, M. Fasel déplore que la Norvège et la Suède utilisent les mises en échec dans le développement du sport. «Avec la Norvège, elle (la Suède) autorise les mises en échec, a-t-il dit. C'est une très mauvaise initiative. L'erreur qu'il ne faut absolument pas faire, c'est quand les femmes essaient de jouer comme les hommes. Les femmes doivent jouer comme des femmes», a-t-il déclaré.

«Les femmes n'arriveront jamais à jouer comme les hommes. Il leur manque la force. Il leur manque la rapidité. Il leur manque le physique», a-t-il poursuivi, selon Radio-Canada.

Ce sont la technique et la rapidité des femmes qui font la force du hockey féminin, selon lui.

M. Fasel a fait ses affirmations alors qu'on lui demandait si les Canadiennes et les Américaines avaient un style trop physique. «Vous savez, il y a toujours cette éternelle demande de certaines femmes de jouer la mise en échec. Vous vous imaginez, quand on voit les Suédoises contre les Japonaises ou contre les Coréennes, et qu'elles commencent à jouer la mise en échec? On peut oublier l'Asie. Il n'y a personne qui viendra. Ce n'est pas possible», a-t-il argué.

La position de M. Fasel a été décriée dans une lettre ouverte publiée par Anne-Marie Pilote et Arnaud Montreuil, respectivement doctorante en communication à l'UQÀM et doctorant en histoire à l'Université d'Ottawa/Paris 2 Pathéon-Sorbonne, dans Le Devoir.

Ces derniers estiment que le langage utilisé par René Fasel comporte des stéréotypes «à peine voilés». «[Ses propos] relèvent d'une logique argumentaire qui ne repose que sur des constructions mentales reproduisant les inégalités de genre. La tenue de propos infondés de cet acabit ne saurait avoir d'autre conséquence que l'accentuation de la dimension normative du sport pour les femmes (exigences spécifiques de beauté, de grâce, de finesse, de discipline, de performance technique), qui tendent à cantonner les femmes dans une fonction d'objet esthétique», soutiennent-ils.

Les propos ont aussi suscité quelques réactions dans la twittosphère:

EeEe Peut-on laisser des êtres humains pratiquer ce sport robuste comme il a été inventé tout simplement?! Est-ce qu'on dit aux joueuses de soccer de jouer comme des femmes?! #hockey https://t.co/SSNomCaLoG — Catherine Dostie (@CatherineDostie) February 20, 2018

Hockey féminin : quand le débat sur les mises en échec est basé sur des arguments sexistes - opinion de @ampilote @Ar_Montreuil @LeDevoir https://t.co/VtvpdKWrhQ — Gazette des femmes (@gazettefemmes) February 20, 2018

Complètement con. Les femmes si elles pratiquent la mise en échec le font contre d'autres femmes, on est bien sûr un pied d'égalité. Le hockey est un sport de contact, pourquoi en faire une version "allégée" pour que ça reste "beau"? — Laura (@Hello_canardo) February 20, 2018

En fait les hommes devraient jouer au hockey plus comme les femmes : - de mises en échec, + de jeu... et d'or 😉 #renefasel #JeuxOlympiques — Maman 24/7 (@MaudeGoyer) February 20, 2018

C'est encore plus ridicule que sa moustache ! Le hockey est l'un des sports où la différence de vitesse et de technique entre hommes et femmes est la moins importante. Perso je comprends même pas pourquoi les femmes n'ont pas le droit de au mise en échecs ! — French-NYR (@french_nyr) February 19, 2018

« Les femmes doivent jouer comme des femmes » dixit René Fasel. Mais de quel droit tu dictes aux femmes comment elles doivent jouer au hockey en fait ? Via @bbarbusse #jeuxolympiques2018 #PyeongChang2018 https://t.co/6gFj1VipoO — Clémence Lacour (@tulliae) February 19, 2018