Cette petite fille qui a tenté de peindre les chaussures de sa sœur a ému tout le monde

Qui ne voudrait pas porter ces chaussures après la lecture d'un tel message? Certes, elles sont très loin d'être terminées, mais c'est l'intention qui compte pour la petite sœur d'une adolescente qui a tenté d'exprimer son âme d'artiste sur des tennis.

Emely Cifuentes, 17 ans, a partagé sur son compte Twitter le 16 février une photo d'une paire de Vans accompagnée d'une note. Elle avait demandé à sa petite sœur de 10 ans, qui rêve de devenir artiste, de peindre ses chaussures.

I asked my little sister if she could paint my shoes because she wants to be an artist before I left to go out and when I got home this was on my bed and now I'm literally crying because I love them so much and it sucks how much your parents affect u when they're not supportive pic.twitter.com/IBZxjiBrfD