Après les masques en tissu pour le visage, les pieds, les mains, le masque de ventre de femmes enceintes

Les masques en tissu, ou "sheet masks" sont devenus des incontournables de notre rituel beauté. Ils nous promettent monts et merveilles: absorber l'excès de sébum de notre peau grasse et l'hydrater si elle est sèche, resserrer les pores, éliminer les impuretés, les rougeurs, ou encore illuminer notre teint...

On les pose généralement sur le visage, parfois sur les mains, voire sur les pieds. Et on peut désormais en appliquer sur le ventre... au moment de la grossesse.

C'est en tout cas ce que propose la marque américaine Hatch Mama, qui accompagne les femmes "avant, pendant et après la grossesse", avec son "belly mask" ("masque pour le ventre") spécialement conçu pour les femmes enceintes.

Vendu 12 dollars pièce (près de 10 euros), il entend prévenir l'apparition de marques en tout genre, comme les vergetures ou les cicatrices et lutte contre le dessèchement de la peau en l'hydratant en profondeur.

Lors de la grossesse, le ventre est mis à rude épreuve, de l'intérieur... comme de l'extérieur.

La peau se distend, nous prenons du poids et il est courant de voir des vergetures apparaître sur la peau. Ces lésions linéaires concernent de nombreuses femmes et sont très mal vécues par un grand nombre d'entre elles, bien qu'elles fassent partie intégrante de ce moment de la vie.

Un "masque"qui n'en est pas vraiment un

Le terme de "masque" n'est pas tout à fait exact dans ce cas précis. "Si vous lisez le mode d'application, il est écrit "ne pas rincer", remarque Céline Couteau, enseignante en cosmétologie à la Faculté de Pharmacie de Nantes, contactée par Le HuffPost.

Or, lorsqu'on parle de "masque", cela implique que "la texture reste un temps sur la peau et qu'on la rince ensuite", poursuit-elle. Ici, on applique juste, "il s'agit donc d'un gel ou d'une crème classique".

Un "argument marketing" de la marque pour être dans la tendance et proposer un produit novateur, selon elle.

Une formule "anodine"... et inefficace?

On peut par ailleurs être un peu sceptique à l'idée d'appliquer une substance sur son ventre alors qu'un bébé s'y loge. Rassurez-vous, hormis cette appellation quelque peu mensongère, le produit est inoffensif car sa formule est "anodine" selon l'experte.

Il n'y a "aucun souci au regard de la composition", assure-t-elle. La marque affiche d'ailleurs fièrement les ingrédients contenus dans ce "produit miracle" sur son site internet.

Parmi eux, on retrouve la glycérine, un "très bon hydratant", note Céline Couteau, qui a décrypté la composition pour Le HuffPost. Le polysorbate permet quant à lui "d'abaisser la tension", et le collagène, "un classique des produits de beauté", est un actif anti-âge.

L'aloe vera va, lui, venir hydrater, tout comme l'huile de tournesol, qui est "le seul corps gras" de la formule.

L'experte a toutefois de sérieux doutes quant au pouvoir de ce produit. "Il n'existe rien d'efficace dans la prévention des vergetures", soutient-elle, avant d'ajouter qu'il vaut mieux utiliser "une crème réparatrice après l'accouchement".

Il en va de même pour le Dr Natasha Cook, dermatologue à Sydney, en Australie: "Je ne suis pas sûre que ces ingrédients soient d'une grande aide, car les dommages sont dus à la pression mécanique occasionnée par la prise de poids, qui casse les fibres de collagène, explique-t-elle au Daily Mail. Le meilleur traitement contre les vergetures est donc ne pas prendre de poids trop rapidement lors de la grossesse".

Certaines femmes ont quant à elles décidé de ne plus faire des vergetures un complexe mais plutôt une fierté. En août 2014, le compte Instagram "Love your lines" (soit en français "Aimez vos vergetures") comptait 36.000 abonnés. Le but: apprendre à (enfin) aimer ses lésions naturelles, voire même leur trouver du charme.

