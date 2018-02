À Pyeongchang, le geste de Yuzuru Hanyu a surpris ses adversaires

Il était l'une des attractions Jeux olympiques de Pyeongchang, il n'a pas déçu le public et ses fans. Vendredi 17 février, Yzuru Hanyu est devenu double champion olympique en titre de patinage artistique et a voulu partager la première marche du podium avec son compatriote Shoma Uno (médaille d'argent) et l'Espagnol Javier Fernandez (en bronze).

Alors qu'il marquait l'histoire en conservant son titre olympique en patinage artistique (une première depuis 1952), il a invité ses acolytes à le rejoindre sur la plus haute marche, ce qui a créé un moment de flottement, comme le montre notre vidéo au-dessus de l'article.

Un moment entre fair-play et gêne, mais "adorable" pour de nombreux internautes. Sur le site Reddit, la publication montrant un gif de ce moment était l'une des plus partagées et commentées, trois jours plus tard.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

Voir aussi: