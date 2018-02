Un site de rencontres pour les partisans de Trump

Un nouveau site de rencontre pour les partisans du président américain Donald Trump a été lancé cette semaine- mais il fait déjà l'objet de controverses.

Selon The Sun, le site Trump Dating promet de connecter des Américains qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs et qui sont du «même côté».

Mais sur Twitter, a éclaté une polémique - après que le site indiquait que les membres devaient respecter certains critères de moralité. En effet, les inscriptions sont seulement ouvertes pour les femmes et les hommes «droits».

Ce qui a déclenché, par la suite, des commentaires ironiques sur la toile.

Un des utilisateurs de twitter a d'ailleurs fait référence, implicitement, à «l'infidélité du président», qui aurait eu selon certaines allégations récentes, une relation avec une ancienne actrice porno.

They let you join if you are happily married, just like the man himself! pic.twitter.com/NlhYRCIBql — Jim Swift (@JSwiftTWS) 17 février 2018

Ils vous laissent vous inscrire si vous êtes mariés, tout comme l'homme lui-même!

There is a website called https://t.co/W3oGk7I9zc, and you have to be straight to use it: pic.twitter.com/hZGiZihHYE — Tim Mak (@timkmak) 17 février 2018

Il y a un site internet appelé Trump Dating et vous devez être droit pour l'utiliser.

Make America Love Again! Dating Site For Trump Supporters Launches https://t.co/oifdzFGOdv — Thomas Paine (@Thomas1774Paine) 20 février 2018

Site de rencontre pour les partisans de Trump.

Browsing the dating site for Trump supporters is as depressing as you'd think https://t.co/qPKvtX9iuC pic.twitter.com/EttQP4U2FL — The A.V. Club (@TheAVClub) 19 février 2018

Naviguer sur le site de rencontre des supporters de Trump est aussi déprimant que vous le pensez.

There's a Trump supporter dating site for straights only. My tweeps came up with names. What should it be called? — RichardNixonZombie (@RNixonZombie) 19 février 2018

Il y a un site de rencontre pour les fans de Trump uniquement pour les personnes droites. Comment devrait-il être appelé?