Pénurie de poulet chez les PFK du Royaume-Uni

Les amateurs de poulet frit étaient en émoi, ce lundi, après que la plupart des 900 restaurants de PFK au Royaume-Uni et en Irlande ont été forcés de fermer en raison d'une pénurie de poulet.

L'entreprise s'est excusée auprès des clients, en blâmant «des problèmes initiaux» avec son nouveau partenaire de livraison, DHL.

The Colonel is working on it. pic.twitter.com/VvvnDLvlyq