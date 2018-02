Opération policière devant le métro Beaudry

Une opération policière présentement lieu devant la station Beaudry sur la ligne verte du Métro de Montréal, indique le Service de police de la Ville de Montréal.

CORRECTION: @SPVM media relations contacted #CJAD 800 to say officer who told me the attack occurred IN Tim Hortons was incorrect. Attack happened outside the Timmy's. pic.twitter.com/aOV1XNCLKE