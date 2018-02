Une façon gourmande de soutenir la délégation canadienne aux JO!

La clé pour les « trous de beignes » gratuits? Dès que l'équipe du Canada remporte une médaille d'or, rendez-vous dans une succursale de Mr. Puffs.

Après avoir acheté un café (froid ou chaud), dites haut et fort: «GO CANADA GO » et on vous offrira 5 « trous de beignes » gratuits. C'est valable durant toute la journée où la médaille canadienne a été remportée.

C'est valable jusqu'à la fin des JO.