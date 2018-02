Il existe plus de 200 maladies ou lésions qui peuvent affecter votre bouche.

Votre dentiste les connaît et seul son examen et son diagnostic peuvent garantir la santé de votre bouche. Sa formation de docteur en médecine dentaire lui permet de voir tout ce qui pourrait affecter votre bouche, de la simple carie d'une dent jusqu'au cancer de la bouche.

Assurez-vous de voir votre dentiste régulièrement

Un examen régulier de votre bouche par un dentiste permet de prévenir et de détecter des problèmes à un stade précoce, au moment où il est beaucoup moins compliqué de les traiter. Votre dentiste connaît bien les quelque 200 maladies ou lésions qui peuvent affecter votre bouche.

C'est pourquoi lors de votre examen buccodentaire, il évalue minutieusement, entre autres, les dents, les gencives, les tissus mous sous la langue, le palais, l'intérieur des joues et les ganglions, et ce, afin de s'assurer que votre bouche et les tissus avoisinants (p. ex. : articulations, sinus) sont en bonne santé.

Votre dentiste est le seul professionnel du milieu dentaire qualifié pour procéder à un examen de votre bouche, poser un diagnostic et établir un plan de traitement.

Pour la liste détaillée (non exhaustive) des diagnostics répertoriés, consultez 200diagnostics.com.