Les photos de la famille Trudeau en Inde ne font pas l'unanimité

Justin Trudeau est actuellement en mission en Inde.

Le premier ministre est accompagné de sa femme et leurs trois enfants pour ce voyage d'une semaine.

Après avoir visité le Taj Mahal à Agra dimanche, la famille Trudeau s'est rendue dans l'État du Gujarat lundi pour passer la matinée à l'ashram de Sabarmati puis au temple Akshardham.

Plusieurs photos du périple de la famille Trudeau ont été publiées sur le compte personnel de Justin Trudeau ainsi que sur celui officiel du premier ministre. On voit entre autres les cinq membres de la famille en vêtements traditionnels indiens.

Justin Trudeau et sa famille en Inde Justin Trudeau et sa famille en Inde







1 of 11 Partager cette image:









Les réactions (pas très positives) sont venues de toute part. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont reproché au premier ministre de faire de l'appropriation culturelle et de se donner en spectacle.

Quelle mascarade! Un enfant! https://t.co/LTukqCIcx3 — Benoît Dutrizac (@Dutrizac) 19 février 2018

Je trouve ça extrêmement insultant pour le pays hôte de voir @JustinTrudeau se costumer en citoyen de ce pays. Imaginez si un représentant d'état venait au Québec et portait la ceinture fléchée. https://t.co/1YePWWAsPi — Gil (@Gilbro2010) 19 février 2018

Respect des coutumes, appropriation culturelle, ou juste en faire trop? #polcan pic.twitter.com/h1gpTtC2bS — Marie France Bazzo (@MFBazzo) 19 février 2018

Jamais vu un dirigeant se déguiser en amérindien pour rendre hommage aux premières nations! 🤷🏻‍♂️ https://t.co/ZoiHeh41Oa — Dany Turcotte (@danyturcotte) 19 février 2018

D'autres sont d'avis que son voyage ressemble beaucoup plus à des vacances familiales qu'à un voyage pour représenter le Canada.

Paie tu mes vacances familiales cet été? Il vont couter moin chère que les tiennes 🤡 — Pascal Poirier (@ppoirier271) 19 février 2018

est-ce que les frais de ce voyage seront remboursé aux canadiens ? @gerarddeltell — Alain Goupil (@GoupilAlain) 19 février 2018

Bonnes vacances familiales Justin! Tu paies personnellement les dépenses reliées à ta famille bien sûr?! — geof tremblay (@geoftremblay) 19 février 2018

How did your visit to this place enhance Canadian and Indian relations? Or was this part of your family vacation? — Stephen (@StephenBB81) 19 février 2018

Comment cette visite a-t-elle amélioré les relations entre les Canadiens et les Indiens? Ou c'était seulement une partie de vos vacances familiales?

Une rencontre avec le PM indien prévue vendredi

Le premier ministre indien, Narendra Modi, est originaire du Gujarat. On voit le long des rues de nombreuses affiches à l'effigie du leader canadien.

Dans la ville d'Ahmadabad, des pancartes et des écriteaux montrant MM. Trudeau et Modi, et sur lesquelles on peut lire "Longue vie à l'amitié Inde-Canada", longent le parcours du convoi motorisé.

M. Modi n'a pas encore rencontré M. Trudeau depuis son arrivée en Inde, et aucune rencontre n'est prévue avant vendredi. Certains observateurs au Canada et en Inde reprochent à M. Modi de faire preuve d'indifférence face à son homologue canadien.

Par contre, Justin Trudeau rencontrera le politicien indien qui a publiquement accusé son gouvernement d'appuyer les séparatistes sikhs.

Un gazouillis transmis sur le compte Twitter d'Amarinder Singh, le ministre en chef de l'État du Punjab, indique qu'il rencontrera M. Trudeau mercredi.

Le gazouillis explique que M. Singh espère que la rencontre permettra de resserrer les liens d'affaires et personnels entre les deux pays.

M. Trudeau a dit que les détails de la rencontre n'ont pas encore été finalisés, notamment en ce qui concerne la présence de membres de son gouvernement.

M. Singh a accusé plusieurs membres du cabinet Trudeau d'être des sympathisants sikhs. Il a aussi lancé que les communautés sikhes du Canada sont un terreau fertile de séparatistes.

Avec des informations de La Presse canadienne.